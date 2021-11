Lens chicote l'ESTAC

Les hommes de Franck Haise en ont collé quatre à Troyes.

RC Lens 4-0 Troyes

C'était une soirée à sens unique, un soir où rien ne pouvait arriver aux Sang et Or. Hormis un premier quart d'heure qui n'aura été qu'une illusion avec deux blocs bien compacts, les Lensois ont étrillé les partenaires de Gauthier Gallon. Le portier troyen repart les valises pleines de Bollaert et les Lensois reprennent leur place de dauphin (4-0).Un petit quart d'heure aura été nécessaire aux Sang et Or pour prendre la mesure d'un bloc troyen qui semblait pourtant bien solide sur le papier et qui restait sur trois matchs sans défaite. Tout part de Gaël Kakuta, intenable hier soir, qui déclenche un mouvement collectif de type caviar. Clauss est décalé sur le côté droit, son centre tendu trouve Kalimuendo qui trompe Gallon. Les vagues artésiennes s'enchaînent sur la défense troyenne, Fofana s'essaye à la volée, puis Kakuta déclenche une frappe sèche stoppée en deux temps. Le milieu de terrain de l'ESTAC ne voit pas le jour et Clauss est à nouveau trouvé dans son couloir. Bis repetita, le centre est millimétré pour Saïd qui surgit au premier poteau et fait exploser un Bollaert à guichets fermés. Une minute plus tard Clauss est proche du K.O. mais rate son face à face. Le latéral se rattrape dans la foulée après une nouvelle mauvaise appréciation du portier troyen à la suite d'une mine de Saïd. De la tête, il creuse le fosséSans changements, les Troyens restent toujours aussi limités au retour des vestiaires. Chavelerin décoche une praline bien loin dans les tribunes pendant que Clauss contraint Gallon à une superbe parade à la suite d'un coup franc à 25 mètres des cages troyennes. Ripart cadre la première frappe troyenne à l'heure de jeu sans…