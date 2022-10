Lens braque l'Olympique de Marseille au Vélodrome

Dominateurs, les Marseillais ont été piégés à domicile sur la plus courte des marges par des Lensois malmenés, mais réalistes. Après trois défaites de rang en Ligue 1, l'OM voit son adversaire du soir s'éloigner sur le podium.

Olympique de Marseille 0-1 RC Lens

L'OM trop imprécis

Marseille n'y arrive plus, en Ligue 1. De nouveau dans le coup en Ligue des champions, les Marseillais ne savent plus gagner en championnat et ont concédé une troisième défaite consécutive face à Lens (0-1) après celles face à Ajaccio (1-2) et Paris (0-1). Les hommes d'Igor Tudor ont pourtant tout bien fait pendant plus d'une heure, à l'exception notable du dernier geste. Dominateurs bien qu'imprécis, ils ont été punis sur une frappe déviée de Pereira Da Costa qui a permis aux Artésiens de réaliser leparfait sur la Canebière. Le RC Lens en profite au passage pour distancer l'OM au classement, et conforter sa place sur le podium. Marseille ponte désormais à trois longueurs de Lorient, qui compte un match de retard.Cinq jaunes, à la pause : même à Marseille, ça fait beaucoup. Mais plus qu'un match haché, il s'agissait surtout d'un signe de deux clubs ambitieux au Vélodrome qui ont eu le bon goût de faire disparaître le traditionnel round d'observation. Le pétard de Nuno Tavares dans le virage sud, dès la première minute, a donné le ton : l'OM était décidé à repartir de l'avant en Ligue 1, après deux défaites de rang. La réponse lensoise, signée Openda à la dixième, confirmait que Lens était sur la même longueur d'ondes. Et si les deux équipes avaient des idées sur la pelouse, c'est l'OM qui a le plus maîtrisé les débats. Avec plus de précision, les Olympiens auraient même sans doute viré en tête à la pause. Mais Brice Samba a écœuré Harit (30) et Sánchez (44), tandis que Veretout (25) ou Clauss (44) se sont montrés un poil maladroits. Acculés par des Marseillais fringants, mais bien en place tactiquement, les Lensois ont fait le dos rond. Sur une de leurs…