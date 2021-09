Lens éteint l'OM au bout d'un match dingue

Au terme d'un combat de tous les instants, Lens a infligé à l'OM son premier revers de la saison au Vélodrome (2-3), malgré une ambiance indescriptible. Après avoir été mené de deux buts, Marseille était pourtant revenu dans la partie grâce à un doublé de Dimitri Payet, avant que Wesley Saïd ne se charge du clou d'un spectacle d'une rare intensité. Pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de la Ligue 1.

Olympique de Marseille 2-3 RC Lens

La boîte à bijoux

Marseille et Lens, deux clubs qui ont connu une semaine agitée en tribunes, des incidents lors du derby contre Lille le week-end dernier, à la tragique nuit de mercredi côté olympien. C'est d'ailleurs vers les travées d'un Vélodrome une nouvelle fois incandescent que tous les regards se sont tournés pour débuter la soirée, avec l'hommage rendu à Clément, membre des Fanatics décédé sur la route du retour d'Angers. Côté pelouse, le spectacle a également été magnifique, entre deux formations venues pour se livrer un duel épique. Une bataille finalement remporté par un RC Lens héroïque au terme d'un scénario improbable.Lens ne sait faire qu'une seule chose ou presque depuis son retour en Ligue 1 la saison dernière : attaquer. Alors les Sang et Or vont chercher haut d'entrée, Fofana récupère en pleine surface adverse et bute sur Pau Lopez. Seulement voilà, la VAR estime que Pape Gueye touche le ballon du bras, et Sotoca peut lancer les hostilités sur penalty. L'OM monopolise le cuir, Sampaoli n'a déjà plus de voix sur son banc de touche, mais la formation artésienne récite sa partition à la perfection. Leca envoie un long dégagement, Sotoca prolonge du haut du crâne, et Frankowski fait valser Luan Peres pour trouver la lucarne de