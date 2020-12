Lenglet : c'est grave docteur ?

Peu en réussite depuis le début de l'exercice 2020-2021, Clément Lenglet est à l'image du FC Barcelone : son niveau de jeu chute de manière inquiétante. Son manque de confiance lié aux résultats en dents de scie de son club apparaît désormais évident. À l'heure où l'international tricolore doit monter en puissance pour s'assurer une place au prochain Euro, va-t-on retrouver un Lenglet conquérant cette saison ?

[RESUME] #LaLiga Le promu Cadix fait chuter le FC Barcelone ! 4e défaite en 10 matchs de championnat pour les Catalans...https://t.co/yfflGRdewk -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 5, 2020

Un diagnostic à la Varane

Dans son romanpublié en 1915, Frank Kafka racontait la descente aux enfers de Gregor Samsa, un commerçant transformé le temps d'une nuit en un hideux scarabée géant. Depuis samedi soir à Cadix, Clément Lenglet ne subit heureusement pas le même sort, mais il peut légitimement avoir le cafard. Dans un Barça en quête de sérénité en Liga, le stoppeur français s'est viandé dans les grandes largeurs au moment où son équipe venait tout juste d'égaliser : Jordi Alba effectue une touche vers son coéquipier en défense, puis Lenglet se troue complètement. Résultat ? L'opportuniste Álvaro Negredo met le Barça six pieds sous terre après un contre favorable au duel avec Marc-André ter Stegen et une feinte de frappe sur Frenkie de Jong. 2-1, le Barça baisse la tête et Lenglet devient le coupable idéal.S'il serait bien trop sévère de résumer l'intégralité des maux catalans à la méforme de l'international français, ces deux mésaventures se corrèlent sur un point : Barcelone comme Lenglet manquent de repères dans leur costume respectif. Neuvième de Liga avec un bilan quelconque de quatre victoires, deux nuls et quatre défaites en dix journées, le Barça, traditionnellement considéré comme l'une des têtes d'affiche du championnat espagnol, s'enferme dans une léthargie collective et apparaît de plus en plus comme une équipe du ventre mou à la recherche d'un passé glorieux. Ce passé-là, Lenglet l'a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com