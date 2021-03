Lemina et Fulham enfoncent encore Liverpool

Une nouvelle fois passé à côté de son sujet, Liverpool a aggravé face à Fulham le triste record établi jeudi contre Chelsea, en concédant une sixième défaite de suite à Anfield en championnat (0-1), la première de l'ère Klopp face à un promu. Battus pour la sixième fois en sept journées sur un joli but de Mario Lemina, les Reds voient de plus en plus l'Europe s'éloigner, tandis que les Cottagers se relancent dans la course au maintien.

Liverpool 0-1 Fulham

Klopp change tout, les Reds ne changent rien

Un ballon subtilisé à l'entrée de la surface, un petit contrôle pour le remettre au sol, puis un tir croisé du droit qui file dans le petit filet gauche d'Alisson. On approche de la pause à Anfield et pour la sixième fois consécutive en championnat, Liverpool concède l'ouverture du score à la maison sur ce coup de canife de Mario Lemina. Un mauvais présage pour les, battus les cinq fois précédentes, ce qui constitue la pire série de leur histoire à domicile dans l'élite. Et si toutes les mauvaises choses ont aussi une fin, la dégringolade du champion sortant se poursuit, avec une sixième défaite consécutive à domicile en Premier League. Terrible.Difficile, pourtant, d'invoquer le manque de fraîcheur physique. Sans doute échaudé par la partition jouée jeudi contre Chelsea, voire fataliste quant aux chances de son équipe d'accrocher l'Europe via le championnat, Jürgen Klopp effectue en effet sept changements par rapport au onze battu par les. Déjà privé de Firmino, Henderson, Matip, Gomez, Kabak et Van Dijk, l'Allemand pose ainsi Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago, Jones et Mané sur le banc. Un grand chambardement qui nécessite une bonne mi-temps d'adaptation. Ce dont Maja n'est pas loin de profiter d'entrée. Oublié par la paire Williams-Philipps, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com