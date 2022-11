Leipzig porté par Nkunku, le Bayern et Dortmund assurent

Les favoris n'ont pas flanché en Bundesliga ce samedi après-midi. Le Bayern, Dortmund et l'Eintracht Francfort ont gagné, tout comme le RB Leipzig, grâce à un doublé de Christopher Nkunku.

Hertha Berlin 2-3 Bayern Munich

Qui peut stopper Choupo-Moting ? En feu depuis que Nagelsmann l'a installé titulaire, l'ancien attaquant du PSG enchaîne les buts, avec du talent comme face à l'Inter en milieu de semaine , et aussi un peu de réussite, comme ce samedi après-midi sur la pelouse de l'Hertha. En moins de deux minutes, l'international camerounais a ainsi signé un doublé en s'arrachant pour tacler dans la surface et glisser le ballon au fond des filets. Plus tôt dans la partie, Musiala avait montré la voie à son partenaire en se montrant clinique face à Christensen après un décalage de Mané. Une large avance qui n'a pas empêché le Bayern de se compliquer la vie, en concédant deux buts avant la pause. Le premier venu d'une frappe puissante de Lukebakio, puis le second arrivé cinq minutes plus tard sur un penalty provoqué par Pavard, accordé grâce à la VAR et transformé par Selkepour redonner espoir aux Berlinois. Un premier acte fou, puis l'extinction des feux, même si le Bayern a vu le but contre son camp de Rogel refusé après consultation de la vidéo, alors que le Canada a grimacé en voyant Davies quitter la pelouse après s'être claqué à quinze jours du Mondial. Pour le, c'est une huitième victoire d'affilée toutes compétitions confondues et une place de leader provisoire avant Leverkusen-Union Berlin dimanche.