Leipzig encore facile, Dortmund sombre contre Stuttgart Reuters • 12/12/2020 à 18:07 Temps de lecture: 1 min







Leipzig encore facile, Dortmund sombre contre Stuttgart par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulait la onzième journée de Bundesliga avec cinq matchs au programme. Parmi les favoris, le RB Leipzig recevait le Werder Brême dans son enceinte de la Red Bull Arena et s'est imposé sur le score de 2-0 grâce à Sabitzer sur penalty et Dani Olmo. Cette victoire leur permet de prendre la première place en attendant le match du Bayern Munich. De son côté le BVB Dortmund affrontait Stuttgart et a été surclassé par son adversaire sur le score de 5-1. Le but de Reyna n'aura pas suffi à Dortmund qui a pris l'eau derrière notamment face à Wamangituka auteur d'un doublé. Après ce match le BVB est cinquième et voit son adversaire revenir à la sixième place. Les autres résultats : Monchengladbach 1-1 Herta Berlin, Fribourg 2-0 Arminia Bielefeld et Mayence 0-1 Cologne.