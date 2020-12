Leipzig élimine Manchester United

Mené 3-0 par un Leipzig déchaîné, Manchester United a patienté jusqu'aux dix dernières minutes pour sortir de sa léthargie. En vain : les Roten Bullen se sont accrochés tant bien que mal à leur victoire et se qualifient pour les 8es de la C1, au détriment de Red Devils reversés en C3 et au grand bonheur du PSG, qui file lui aussi en 8es à la faveur de ce résultat.

Leipzig 3-2 Manchester United

Furieux d'avoir été humilié à l'aller (0-5) et forcé de gagner pour se qualifier, Leipzig se rue hors des starting-blocks dès le top départ. Au triple galop. Deuxième minute : tous lessont aspirés vers la droite, ce qui laisse le loisir à Angeliño de reprendre seul un centre de Sabitzer. Avec une telle patte gauche, ça ne pardonne pas. Et puisque Wan-Bissaka ne comprend pas qu'il faut serrer le latéral le plus offensif d'Europe, c'est reparti pour deux tours : De Gea stoppe d'abord la nouvelle tentative de son compatriote (6), mais pas la volée d'Haidara, six minutes plus tard. Encore une fois, Angeliño avait eu toute la latitude pour faire un don au Malien, auteur de son premier but en C1. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore : nouvelle merveille du latéral espagnol pour Forsberg qui dévisse (17), puis manque de faire fructifier une atrocité de Wan-Bissaka (28). Totalement amorphe, en manque cruel de mouvement et d'envie, United ne se montre qu'à deux reprises - Greenwood sur Gulácsi (9) et Rashford pas assez tranchant (32).