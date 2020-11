Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Leicester vaincu à Fulham Reuters • 30/11/2020 à 22:51 Temps de lecture: 1 min







Leicester vaincu à Fulham par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi en fin de soirée s'affrontaient Leicester et Fulham pour le compte de la dixième journée de Premier League au King Power Stadium. Ce sont les locaux qui se sont inclinés sur le score de 2-1 malgré la réduction du score de Barnes en fin de match (86'). Les deux buts de Fulham ont été inscrits par Lookman (30') et Cavaleiro (38, s.p.). Une victoire importante pour les Londoniens qui sortent de la zone de relégation en prenant la 17ème place et empêchent Leicester de prendre la première place à égalité avec Tottenham. Ils pointent à la quatrième place. Les vaincus du jour iront à Zonya jeudi en Europa League avant de se déplacer à Sheffield. Fulham affrontera Manchester City la semaine prochaine.