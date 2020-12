So Foot • 26/12/2020 à 15:33

Leicester et United lancent le Boxing Day en partageant la dinde

Menant au score par deux fois notamment grâce à Bruno Fernandes (un but, un caviar), United n'est pas passé loin du gros coup conte le dauphin de Liverpool, mais s'est fait plomber par un pion tardif de Jamie Vardy (2-2). Pas de vainqueur dans le choc de ce Boxing Day.

Leicester City 2-2 Manchester United

Mati? : " Les matchs se ressemblent tous "

Cavani n'a pas suffi

Il fallait bien que ça coince. Depuis trois rencontres en Premier League, David de Gea fait tout son possible mais voit à chaque fois ses filets trembler deux fois par match. C'était passé à Sheffield (2-3), ce fut anecdotique face à Leeds (6-2), mais ça reste problématique. Surtout quand la machine offensive des hommes d'Ole Gunnar Solskjær se montrent moins productive, forcément. Après avoir ouvert le score en première période puis repris l'avantage en deuxième mais incapable de faire le dos rond au King Power Stadium, United a vu son élan stoppé et dû partager les points avec Leicester, qui reste à une unité devant son hôte.Marcus Rashford a vendangé une galette de Bruno Fernandes après seulement 70 secondes de jeu, ce à quoi Jamie Vardy a répondu sur la première montée de James Justin (3). Affolé dans son jeu au pied - et pas aidé par les remises en retrait de ses défenseurs -, David de Gea n'a pas été loin de mettre les siens dans la panade (8).