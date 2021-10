Leicester accable Manchester United dans un match fou

Manchester United est encore tombé à Leicester et sort du top 4 de Premier League.

Leicester 4-2 Manchester United

Cristiano ou non, Manchester United a enchaîné un troisième match d'affilée sans gagner en Premier League en s'inclinant contre Leicester (4-2) au bout d'une rencontre folle et riche en rebondissements.Il aura fallu attendre une réalisation titanesque de Mason Greenwood pour lancer cette partie attendue. Quand un bijou pond un bijou. Voilà comment l'on pourrait décrire cette frappe de 25 mètres qui vient nettoyer la lucarne de Kasper Schmeichel, alors que tout le monde ronflait. Une bonne idée qui a inspiré Youri Tielemans. Avec moins de force, mais une précision d'orfèvre, le milieu de terrain belge lobe David De Gea d'un tir flottant et réveille tout le King Power Stadium. Le rapport de force bascule alors côté bleu et Kelechi Iheanacho est à deux doigts de remettre son équipe sur le droit chemin quelques minutes plus tard (40). Le Nigérien manque de précision et sa tentative passe sur la droite du but du portier espagnol.Le gardien de Manchester United va d'ailleurs multiplier les parades au retour des vestiaires, ne faisant que retarder l'échéance. Après ces deux éclairs de génie, Çağlar Söyüncü donne l'avantage aux siens suite à un énorme cafouillage. Oui, il n'y a pas que des buts exceptionnels en Farmers League... Premier League, pardon !La réaction ne se fait pas attendre. Opéré de l'épaule depuis cet été, Marcus Rashford a trouvé le chemin des filets, moins de 30 minutes après son grand retour. Et c'est au moment où on s'y attend le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com