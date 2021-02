Leicester à la trappe, le Milan par la petite porte

Les seizièmes de finale de C3 se sont terminés et ont été fatals à Leicester, planté à domicile par le Slavia Prague (0-2). Sinon, Manchester United avait déjà fait le travail et a géré face à la Real (0-0), le Milan passe sans avoir été capable de battre l'Étoile rouge (1-1 ce soir), la Roma a enfoncé le clou contre Braga (3-1), et Leverkusen a pris l'eau contre les Young Boys (0-2). Rendez-vous en huitièmes, évidemment sans club français, mais aussi sans Eran Zahavi (PSV), qui ne verra pas le tour suivant malgré ses quatre buts en 175 minutes face à l'Olympiakos.

Arsenal renverse Benfica, Grenade sort Naples

PSV 2-1 Olympiakos

Olivier

Eran Zahavi est un héros : après son doublé jeudi dernier (défaite 2-4), l'Israélien a remis le même tarif en première période, avec un coup de casque (23) et un bonbon sur coup franc (44). Mais l'histoire n'est pas un conte de fée, et Ahmed Hassan Mahgoub, qui avait déjà coulé l'OM en octobre, a une nouvelle fois surgi dans les derniers instants (88) et a enterré des locaux qui s'étaient éteints en deuxième. Il faut dire que l'Olympiakos poussait, aussi, à l'image de la transversale trouvée par Kóstas Fortoúnis (78). Kenny Lala - troisième titularisation - et sa nouvelle écurie grecque verront les huitièmes.