Leeds, le miracle Bielsa

De retour en Premier League après seize années de galères, Leeds United et Marcelo Bielsa ont déjà réussi leur pari en permettant au club du Yorkshire de finir à une neuvième place inattendue. Mieux : les Whites, fidèles aux préceptes de leur Loco, ont conquis l'Angleterre. Au point de transformer l'image d'un club enfermé dans la lose, et détesté par le reste du pays.





"Nous jouons contre n'importe quelle équipe de la même façon. Nous jouons avec notre philosophie du football. Et nous nous tenons à cela."Andrea Radrizzani, président du club

Incertitudes et scores de fou

Un miracle est-il toujours un miracle, s'il dure depuis trois ans ? Si les fans du Yorkshire le voulaient, voilà à quoi pourrait ressembler un sujet de philo type. Pas forcément facile, au demeurant. À Leeds United, la réponse tiendrait en tout cas en un mot et sans avoir besoin de justifier autrement qu'en citant le nom de Marcelo Bielsa : oui. Car depuis 2018 et son arrivée dans la ville de, l'Argentin a complètement transformé le destin d'un club dont Anthony Clavane, écrivain anglais, disait qu'il avait tout pour triompher, mais ne triomphait jamais. Cette saison,a une nouvelle fois fait mentir l'adage en permettant à son équipe d'atteindre une historique neuvième place en Premier League malgré des moyens financiers dérisoires à l'échelle du Royaume. Fidèles à son jeu et à ses principes, lesont enchanté l'Angleterre. Au point de remettre en cause leur statut d'équipe détestée et marquée par la lose. Comme quoi, à Leeds, les miracles durent bel et bien trois ans.Pour comprendre le succès de Leeds cette saison, il faut revenir un an en arrière. À l'intersaison 2019, lorsque lestout juste promus en Premier League après seize années d'abstinence découvrent la manne financière réservée aux clubs de l'élite, pour être précis. Le club du Yorkshire décide alors de faire chauffer la carte bleue, et dépense pas moins de 120 millions de livres sur le marché des transferts. Dans ce domaine aussi, c'est Marcelo Bielsa qui fixe les cibles : arrivent par exemple Rodrigo (ancien attaquant de Valence) pour 33 millions, l'ailier Raphinha en provenance de Rennes en échange de 20 patates ou encore le défenseur central Robin