Leçons de Copenhague

Battus pour la troisième fois en six matchs de Ligue des Nations dimanche soir, à Copenhague, les Bleus ont été surclassés sur plusieurs points et ont notamment plié à l'aide de leviers déjà utilisés par le Danemark lors de son voyage au stade de France en juin.

Upamecano, de nouveau tombé de son fil

Dimanche soir, peu avant 22 heures, les supporters danois venus déambuler dans le quartier d'Østerbo pour se masser dans les tribunes du Parken afin de voir leurs protégés se frotter à une troupe de champions du monde claudiquants se sont levés pour hurler sur chaque passe rouge et les accompagner d'un "" aussi humiliant que logique. À cet instant, l'affaire était déjà entendue : le Danemak menait 2-0, Didier Deschamps tentait de sauver les meubles en rangeant certains pions - Eduardo Camavinga et William Saliba ont été remplacés dès la mi-temps par Youssouf Fofana et Jonathan Clauss - mais l'équipe de France du soir restait l'équipe du France du soir. À savoir : une équipe qui n'a rien eu à voir avec celle plutôt rassurante vue contre l'Autriche (2-0) jeudi, au Stade de France, mais aussi - et surtout - une équipe toujours remaniée, amputée de la grande majorité de ses cadres. Pour cette dernière sortie avant le Mondial au Qatar, Didier Deschamps avait même décidé de laisser Raphaël Varane en doudoune et cela a eu une conséquence directe : sans son patron retrouvé, la ligne défensive tricolore a bu la tasse à plusieurs reprises, notamment sur des phases arrêtées où les Bleus ont laissé les Danois sortir le colt et armer sans le moindre souci avec une répétition délirante. Le deuxième but de la bande à Hjulmand, planté par un Andreas Skov Olsen particulièrement brillant, est d'ailleurs tombé, sans surprise, au bout d'un corner. De ce tableau, il ne faut quand même pas oublier que l'équipe de France a eu, un temps dans la soirée, un visage positif. Problème, cela n'a duré qu'une grosse vingtaine de minutes, lors desquelles le 3-4-1-2 français a d'abord accepté de s'aventurer, a été très performant dans son contre-pressing, a tenu le ballon (64% du temps) et a même fait suer la défense danoise, Mæhle s'embrouillant au passage avec Schmeichel après avoir mal négocié un centre fuyant de Tchouameni.Puis, tout a basculé lorsque le Danemark a réussi à dégainer une première sortie de balle et à mettre de nouveau en place un projet vu au Stade de France en juin : le désir, avec ballon, d'appuyer autour des zones couvertes par les deux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com