Le yoga s'impose comme le sport de la crise sanitaire

business du yoga se développe pour permettre à chacun d'appuyer sur le bouton Stop. crédit photo : Shutterstock

Perte de sens, burn out, stress... En réponse, un incroyable business du yoga se développe pour permettre à chacun d'appuyer sur le bouton Stop. Une déconnexion bienvenue en cette période de crise sanitaire.

Yoga: de nombreux styles pour tous les goûts

«Aujourd'hui, on estime à 2,8 millions le nombre de pratiquants du yoga en France, avec une croissance annuelle de +20% (source Kantar Media)», assure Hélène Duval, la créatrice des studios Yuj à Paris. On devrait plutôt parler des yogas, tant il existe de pratiques différentes. Face à l'engouement, cette discipline est mise à toutes les sauces.

Du plus traditionnel yoga ashtanga développé par le maître Sri K. Pattabhi Jois au très répandu hatha yoga, en passant par le yoga vinyasa, le jivamukti, le kundalini, le bikram, le iyengaryoga ou le nidra et yin et yang, la liste semble infinie.

Certains adeptes osent même des associations audacieuses. Guenaelle de Beauregard, par exemple, a voulu allier ses deux passions: le yoga et l'œnologie en proposant une expérience unique, le yoga œnologique. Il s'agit d'une dégustation de vins sublimée par la pratique d'un yoga doux qui relâche les tensions et clarifie l'esprit. «Je travaille sur les différents sens afin d'aider au mieux les participants à déguster le vin juste après. Il faut savoir que tous les crus choisis sont 100% bio, voire naturels» explique la fondatrice de la société Oenoyogi.

Au Club Med, le yoga est devenu une des pratiques sportives les plus recherchées. Il est associé, selon le site, à la pratique de la musique (République dominicaine) ou au paddle (Cefalù en Sicile) pour enrichir l'expérience.

Pour exploiter un peu plus le filon, les retraites se sont multipliées, comme autant d'occasions d'allier tourisme et bien-être en coupant avec son quotidien et partir à la conquête de soi. Elles sont organisées par des agences de voyages d'un genre nouveau comme Namastrip, la première dédiée aux retraites bien-être. À l'origine de ce projet, Marion Sibille et Séverine Bugeon, deux entrepreneuses passionnées. Elles imaginent ensemble des expériences inspirantes avec respect et bienveillance. Retraite gipsy en Andalousie, Pilates et raquettes en Savoie ou encore surf et yoga au Maroc... Durant chaque séjour, le concept Namastrip est imaginé et développé avec le plus grand soin: «Ici, l'humain est au cœur de toutes les préoccupations pour créer des offres pleines de sens le temps d'un week-end prolongé ou d'une semaine, en fonction des envies de chacun» expliquent les fondatrices.