Le Tour de France roule plus vert

La 108e édition du Tour de France s'élancera de Brest le 26 juin. Sollicitée, la maire PS de Rennes, alliée avec les Verts, a créé la polémique en refusant d'accueillir le Grand Départ. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, a de son côté qualifié l'événement de « machiste et polluant ». Ces critiques sont-elles justifiées ? Comment les organisateurs tentent-ils de réduire l'empreinte écologique de la Grande Boucle ?

Un événement populaire... et polluant

Le Tour de France est sans conteste l'un des événements sportifs les plus populaires de l'Hexagone. Chaque année, il attire entre 10 et 12 millions de spectateurs venus en voiture, en bus ou en camping-car, et qui se massent le long des routes, laissant derrière eux un grand nombre de détritus. En 2013, une étude avait estimé à 120 tonnes le poids des déchets générés tout au long du parcours, évaluant l'empreinte carbone d'une édition du Tour à 341.000 tonnes.

Des goodies à gogo

La caravane suscite à elle seule bon nombre de critiques. Elle s'étire en moyenne sur 12 kilomètres, soit un temps de passage de 35 minutes, au cours duquel sont distribués échantillons, confiseries, casquettes, stylos et autres petits objets la plupart du temps fabriqués en Chine, importés en France et emballés dans du plastique. En 2019, 6 associations de défense de l'environnement et 34 députés avaient cosigné une tribune pour alerter sur l'impact écologique de la Grande Boucle et de ses 18 millions de goodies.

Une prise de conscience progressive

Face au poids environnemental du Tour de France, les organisateurs multiplient les efforts pour le rendre un peu plus vert, notamment au travers de la Charte des 15 engagements éco-responsables du Ministère des Sports et du WWF France. ASO, société organisatrice de la Grande Boucle, a mis en place une série de mesures visant à réduire le volume de déchets, éviter leur éparpillement dans la nature et favoriser le recyclage: distribution de 100.000 sacs poubelle le long des routes, présence de 9 coordinateurs environnement pour sensibiliser à l'importance du tri, utilisation de vaisselle recyclable ou réutilisable... Les tracts et dépliants sont désormais interdits, tout comme les emballages plastiques à usage unique (sauf contraintes d'hygiène). Les partenaires sont par ailleurs encouragés à produire des objets plus utiles avec des matières plus respectueuses de l'environnement sourcées en France ou en Europe.

Des transports plus verts

Ce changement s'opère aussi au niveau des transports. ASO a notamment annoncé une réduction progressive du nombre de véhicules dans la caravane. Partenaire automobile du Tour, le constructeur Skoda engagera cette année une flotte composée uniquement de voitures hybrides ou électriques. Tous les véhicules Enedis, autre partenaire, seront également électriques. La réflexion porte par ailleurs sur le recours aux hélicoptères, en particulier lors du survol de zones protégées. Enfin, les organisateurs encouragent l'utilisation de moyens de transport alternatifs (navettes, accès par télécabines ou télésièges) dès que cela est possible.

