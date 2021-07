Le titre du Danemark 92 est-il le plus gros braquage de l'histoire du foot ?

Peter Schmeichel, Brian Laudrup, John Jensen, Lars Olsen, Henrik Larsen, entre autres : tous font partie de la formidable équipe du Danemark, entraînée par Richard Moller-Nielsen (disparu en 2014), qui avait gagné l'Euro 1992 en Suède. Un tournoi pour lequel les Danois n'étaient même pas qualifiés.

Shorts de bain, plongeons et bières fraîches

Le 2 juin 1992, le Danemark - 5 millions d'âmes en comptant large - met dans le vent le traité de Maastricht, la monnaie commune et cette Europe cornaquée par le binôme franco-allemand. De Séguin à Chevènement en passant par De Villiers, les "nonistes" écument chez nous les plateaux télé sur un air de. Au royaume du Danemark, les vainqueurs dansent et se rincent le gosier sur leur tube de campagne,, du sous-Neil Young vantant les mérites de l'entre-soi. Loin des débats qui viennent d'agiter son pays, John Sivebaek manque à ses devoirs de citoyen :, confesse aujourd'hui le latéral reconverti en agent de joueurs.Il faut dire que deux jours plus tôt, Sivebaek et ses potes ont pris en marche, et sans ticket poinçonné en qualifications, le train d'une autre Europe : celle de l'Euro 1992. Sarajevo sous les bombes, Vukovar et Dubrovnik déjà martyrs, la Yougoslavie de Tito vole en éclats. Le 30 mai, l'ONU décide de mettre sous embargo le régime de Miloševi?. Dès le lendemain, la FIFA, légaliste, exclut du championnat d'Europe ce qui reste de la Yougoslavie, où un sélectionneur bosniaque (Ivica Osim), un génie monténégrin (Dejan Savi?evi?) et un noyau dur serbe tentent de maintenir un semblant d'unité.Comme le règlement de l'UEFA le stipule, le 2du groupe de qualification se voit appelé à la rescousse. Et voilà comment vingt touristes danois débarquent en Suède tongs aux pieds, épouses au bras et bières fraîches dans les poches. Une légende qui fait tiquer Henrik Andersen, héros malheureux de ce mois de juin 1992 (il laissera une malléole dans l'aventure) :Et la fameuse cuite prise dans une boîte de Göteborg après s'être Lire la suite de l'article sur SoFoot.com