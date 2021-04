Le Sporting Bastia de retour en Ligue 2, du travail de professionnel

Quatre ans après avoir été rétrogradé administrativement en National 3 (cinquième division) et être tombé dans les limbes du football amateur, le Sporting Club de Bastia est déjà de retour dans le monde professionnel après avoir officialisé sa présence en Ligue 2 la saison prochaine. Une renaissance assez incroyable pour les hommes de Mathieu Chabert, qui ont enchaîné trois montées consécutives ne souffrant d'aucune contestation sportive possible et qui réchauffent les cœurs de la ville corse.

Vidéo

Il n'y a pas si longtemps, en mars 2018, Gilles Cioni n'en "" et avait du mal à sortir le sourire après l'entraînement. À l'époque, alors que son Bastia évoluait en National 3 (cinquième division) après sa descente aux enfers et sa rétrogradation administrative, le latéral disait vouloir "". Trois ans plus tard, l'arrière droit est toujours là - même si une grosse blessure l'empêche de se montrer sur le terrain - et il vient de passer un voyage en bateau chargé d'émotions : en déplacement prévu de longue date, le capitaine scotché sur son téléphone portable a senti les larmes monter lorsqu'il a compris qu'Orléans ne gagnerait pas contre Villefranche et que son club était officiellement de retour chez les professionnels. Suite à trois montées successives, voilà en effet le Sporting ressuscité et en Ligue 2.Dans le même temps, ses partenaires ont suivi la rencontre ensemble au stade. Et tant pis pour la distanciation sociale, les étreintes ayant logiquement été nombreuses après le coup de sifflet final. Dans la ville corse, addicte à son équipe et soulagée de cette renaissance, l'information avait