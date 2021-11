Le speaker annonce la reprise du match entre Lyon et Marseille

Incroyable, mais vrai : après plus d'une heure d'interruption, OL-OM pourrait reprendre.

Le grand n'importe quoi.Après plus d'une heure d'interruption, le match entre l'OL et l'OM devrait... reprendre. C'est ce qu'a annoncé le speaker du club rhodanien au public du Groupama Stadium, en précisant que le jet de bouteille sur Dimitri Payet étaitet qu'un autre incident provoquerait l'arrêt définitif de la partie.Un appel au calme trop tardif et une décision difficilement compréhensible après une longue attente et surtout une nouvelle scène dramatique. Si les joueurs lyonnais ont effectué leur retour sur la pelouse pour s'échauffer après cette annonce, les Marseillais ne souhaiteraient pas reprendre, selon les informations de Prime Video, qui précise que Payet est toujours sous le choc.Une question, maintenant : comment l'OM pourrait accepter une reprise du match ?