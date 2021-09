Le Spartak glace le Napoli, le Legia Varsovie couche Leicester

À l'heure de l'apéro, alors que Karl Toko-Ekambi s'est amusé à briller, la Ligue Europa nous a offert son lot de scenarii palpitants et de golazos. Du couac napolitain à la promenade du PSV, on fait le point.

Monaco ramène un bon point face à la Real Sociedad

Lyon s'en remet à Toko Ekambi

C'est donc sur la scène européenne que Naples aura mis pour la première fois genou à terre cette saison. Habitués à distribuer des claques en Serie A, lessemblaient partis sur les mêmes bases face au Spartak Moscou, Eljif Elmas ayant ouvert le score après quelques secondes de jeu. Mais l'expulsion de Mario Rui a rebattu les cartes, les Moscovites se sont rebiffés, Quincy Promes a signé un doublé et le leader du championnat italien a été renversé, au San Paolo s'il vous plaît (2-3). Ce groupe C est décidément riche en surprises, puisque dans le même temps, le Legia Varsovie s'est offert le scalp de Leicester dans un stade de l'armée polonaise chaud bouillant (1-0). Un succès de prestige qui permet auxde trôner en tête de cette poule.Futur adversaire de l'AS Monaco, le PSV Eindhoven s'est, de son côté, régalé ce jeudi soir. En déplacement chez le Sturm Graz, les Néerlandais n'ont pas pris la tempête, bien au contraire. L'ancien Toulousain Ibrahim Sangaré a fait preuve d'opportunisme sur corner (avant d'être expulsé en fin de match), Ener Zahavi a doublé la mise d'une belle reprise de volée, Philipp Max a expédié un missile longue distance et Yorbe Vertessen, enfin, a clos le festin (1-4). À noter que Mario Götze s'est une nouvelle fois distingué, en délivrant cette fois deux passes décisives.L'Olympiakos a également signé un carton en déplacement, et c'est d'autant plus remarquable que les joueurs de Pedro Martins étaient à Istanbul, dans l'antre du Fenerbahçe. Tiquinho Soares a rapidement calmé le public stambouliote, avant deux pions - dont un premier splendide - de Georgios Masouras peu après l'heure de jeu (0-3). Les Grecs tiennent les rênes du groupe D, devant l'Eintracht Francfort.