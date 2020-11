Le Slavia douche l'OGC Nice, quasi éliminé

Malgré le quatrième but d'Amine Gouiri en autant de matchs de Ligue Europa, l'OGC Nice a été surclassé par le Slavia Prague sur sa pelouse (1-3). Volontaires et engagés, les Niçois ont été trop imprécis face au froid réalisme des Tchèques. Résultat : les hommes de Patrick Vieira sont quasi éliminés après quatre journées de C3.

OGC Nice 1-3 Slavia Prague

Gouiri puissance 4, mais insuffisant

Un miracle, c'est ce dont l'OGC Nice aura besoin pour vivre un printemps européen dans cette Ligue Europa 2020-2021. Pour maîtriser leur destin, les Niçois devaient impérativement battre le Slavia Prague dans cette quatrième journée du groupe C, si possible par deux buts d'écart. Mais les Azuréens ont fait tout l'inverse en s'inclinant 3 buts à 1 à l'Allianz Riviera. Un revers qui ne souffre aucune contestation, tant l'OGCN a été dominé par un Slavia Prague plus expérimenté, plus réaliste et tout simplement plus fort. Troisième plus mauvaise défense de cette C3, Nice ne pouvait espérer mieux.Après 18 jours sans jouer à cause de la Covid-19, qui a touché 12 Niçois pendant la trêve, l'OGC Nice retrouve la compétition pour ce match décisif en C3. Et ce sans Kasper Dolberg, son maître artificier, positif au coronavirus, ni Dante, son capitaine. En manque de rythme, la jeune bande de Patrick Vieira peine à entrer dans son match. En face, le Slavia Prague fait parler son expérience et prend les Aiglons à la gorge en pressant haut d'entrée. Privé de ballon, asphyxié et recroquevillé sur son but, Nice subit malgré son 4-3-3 offensif. Et les Niçois craquent vite. Trop vite, sur un coup de génie de Lingr. Apathiques, ils laissent le milieu pragois progresser dans leur camp. Pas attaqué, le Tchèque décoche des 25 mètres : sa drôle de frappe fuyante vient se loger en pleine lucarne