Le Sheriff tape le Real à Bernabéu !

Oh, la grosse cote !Qu'on se le dise : le Sheriff Tiraspol a décidé de croquer à pleines dents dans cette Ligue des champions. Après une victoire en ouverture contre le Shakhtar pour leur première dans la compétition, les Moldaves ont fait encore plus fort ce mardi en tapant chez lui le Real Madrid (1-2), club le plus titré de l'épreuve.Les grands bonshommes de cette soirée ? Jasurbek Yakhshiboev, auteur de l'ouverture du score sur la première occase du Sheriff, et Sébastien Thill, frère de l'ancien Messin Vincent, auteur d'un coup de canon superbe au bout du temps règlementaire pour punir l'inefficacité madrilène. Mais aussi, forcément, Giorgos Athanasiadis, qui a écœuré les attaquantsd'un bout à l'autre de la partie. Solide en première période sur ce coup franc et ce centre-tir de Benzema (16, 31), ou sur ces tirs de Hazard (36) et Casemiro (42), le gardien grec a permis aux Moldaves de croire en un exploit qui a commencé à prendre forme lorsque Yakhshiboev a converti de la tête un caviar de CastañedaÀ nouveau décisif au retour des vestiaires sur ce untir de Hazard (56), Athanasiadis n'a en revanche rien pu faire sur ce péno gratté par Vinícius avec l'aide de la VAR et transformé en force par Benzema. Moment choisi par Carlo Ancelotti pour partir à l'abordage, avec quatre changements simultanés, une espèce de 2-4-4 et Valverde et Camavinga en latéraux de fortune. Sans effet : décidément, Athanasiadis s'est à nouveau interposé devant Vinícius (68), Modrić (74) et Rodrygo (76). D'une…