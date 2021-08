Le Shakhtar entourloupe Monaco

Dominée d'entrée de jeu mais beaucoup plus entreprenante et inspirée ensuite, l'ASM a cependant calé face à un Shakhtar comme souvent séduisant collectivement (0-1). Les Rouge et Blanc vont devoir s'imposer à Donetsk dans une semaine, s'ils veulent voir la C1 cette saison.

AS Monaco 0-1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar et la manière

Notoirement élu coach le plus sexy de Ligue 1, Niko Kovac est un type évidemment toujours bien coiffé. Tout le contraire de Roberto de Zerbi, qui affiche une capillarité somme toute banale. Pourtant, ce mardi soir, c'est sans doute le Croate qui risque de s'arracher quelques cheveux. A l'issue de ce Monaco-Shakhtar, les Ukrainiens l'ont emporté, sans vraiment dominer leur sujet. Rageant, mais prometteur, en vue d'un match retour qui s'annonce tendu à souhait.Entre deux formations réputées joueuses, on s'attend logiquement à une partie délicieusement enlevée. De fait, le Shakhtar fait tout de suite valoir son sens de la fête: Tetê et Dodo essaiment quelques paillettes et combinaisons chaloupées sur le coté droit, quand Matviyenko oblige Majecki à se détendre dès le début de rencontre. Beaucoup plus empruntée, l'ASM abandonne d'emblée les platines aux Ukrainiens et ne fait que subir, avec une ambition franchement petit bras. Un parti-pris rasoir et vite sanctionné par Pedrinho. Lancé dans l'axe, le milieu brésilien cale un superbe enchainement de crochets pour aligner Majecki de l'intérieur du pied. Acculés, les Asémistes se voient dès lors forcés de se lancer sur la piste de danse. Avec succès. Golovin retrouve du volume au milieu, Ben Yedder allume une première fois Trubin et le pressing des Rouge et Blanc commence à emmerder la chorée jusqu'ici parfaitement réglée des gars de de Zerbi.