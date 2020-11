So Foot • 29/11/2020 à 18:15

Le Sénégalais Papa Bouba Diop est décédé à 42 ans

Vidéo

C'est la période des joues mouillées.Après Diego Maradona, un autre ancien footballeur reconnu est décédé ce dimanche : à seulement 42 ans, Papa Bouba Diop a dit adieu à ce monde. Mort des suites d'une longue maladie, l'ex-milieu de terrain comptait plus d'une soixantaine de sélections avec le Sénégal.En 2002, il avait notamment inscrit le seul but de la confrontation de Coupe du monde restée dans les mémoires opposant la France et les Lions de la Téranga. Passé par Fulham ou Portsmouth, Diop a également laissé de très bons souvenirs à Lens où il a joué de 2001 à 2004.Salutations, Monsieur.