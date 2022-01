Le Sénégal maîtrise la Guinée équatoriale et rallie les demies

Sadio Mané et ses gars sont bien installés dans le dernier carré de la CAN.

Sénégal 3-1 Guinée équatoriale

Le dernier quart de finale de cette Coupe d'Afrique des nations 2021 a vu le Sénégal venir à bout de la Guinée équatoriale (3-1), ce dimanche soir à l'Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.Plus entreprenants que depuis leur entame de CAN, les Sénégalais n'ont pas tardé à se mettre à l'abri. D'abord imprécis sur une frappe croisée, dans la niche de Jesús Owono (28), Famara Diedhiou a trouvé la faille dans la foulée. Servi entre les lignes par Sadio Mané, l'attaquant a, cette fois, bien négocié son duel, enchaînant en une touche d'un tir au premier poteau. Des Lions plaisants, dont l'hyperactivité de Mané n'a fait qu'amplifier la domination.Au retour des vestiaires, et comme à leur habitude, les protégés d'Aliou Cissé baissent pourtant le rythme. Suffisamment pour laisser Pablo Ganet décaler Jannick Buyla dans la surface qui, d'un contrôle et d'un pointu, est parvenu à égaliser. Une réalisation aux allures de piqûre, puisque, entré à l'heure de jeu, c'est Cheikhou Kouyaté qui est venu réveiller les siens. Profitant d'un corner et d'une mésentente entre Saúl Coco et Carlos Akapo, le récupérateur n'a effectivement eu qu'à détendre sa jambe afin de dévier le cuir de l'extérieur et lober Owono. Lancés, les hommes en vert vont dès lors sereinement faire le break. D'un sublime contrôle de la poitrine, Saliou Ciss s'est en effet brillamment débarrassé d'Iban Edú avant de glisser une jolie passe en retrait à Ismaïla Sarr, marquant pour sa première apparition dans le tournoi