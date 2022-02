Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire !

Enfin. Enfin le Sénégal assumé son statut de favori malgré un début de CAN poussif au possible, en allant au bout du labyrinthe après avoir terrassé l'Égypte, reine du continent, aux tirs au but (0-0, 4-2 TAB). Les yeux dans les yeux, Sadio Mané et Mohamed Salah n'ont pas vraiment été à leur avantage, dans une finale que les Pharaons ont pris soin de fermer à double tour. Mais la timbale dorée peut enfin parader dans les rues de Dakar.

Sénégal 0-0 (4-2 TAB) Égypte

Gabaski sur le Nil

Ça y est, l'anomalie a pris fin. Défait deux fois en finale (2002 et 2019), jamais sacré dans sa longue et riche histoire, le Sénégal a vaincu le signe indien, en tordant l'Égypte, reine d'Afrique du haut de ses sept timbales, au bout du suspense et d'une crispante séance de tirs au but, format préférentiel des Pharaons depuis 1984, sans interruption. Un dernier acte âpre sans être rasoir, entre les deux meilleures défenses de la compétition, au cours duquel les gardiens ont sorti le bleu de chauffe. Sadio Mané peut exploser comme dans son couloir gauche, Aliou Cissé peut expirer : de Dakar à la Casamance, le Sénégal festoie enfin autour d'un bon gibier, en laissant libre cours à une liesse sans pareille.On a appris à le connaître , depuis son entrée face à la Côte d'Ivoire à la place de Mohamed El Shenawy. Mohamed Abou Gabal, dit "Gabaski" - sans lien avec Varsovie ou Łódź -, est de ceux qui transforment chaque rendez-vous en gala tiré à quatre épingles. Jusqu'ici irréprochable dans cette CAN, l'ovni Abdelmonem commet l'irréparable en fauchant Saliou Ciss, lancé à toute berzingue dans la surface égyptienne (5). La sentence tombe : penalty. Mais Gabaski a vite fait d'éteindre l'enthousiasme, les ouailles d'Aliou Cissé étant déjà en train de se congratuler avant de voir le cuir au fond du Nil. Sadio Mané a beau la jouer à l'intox, sa mine imprécise est détournée par la nouvelle coqueluche des Pharaons (7), pour le plus grand plaisir de l'immense Essam El Hadary.Le thermomètre…