Le Sénégal crucifie l'Égypte et verra le Qatar

Il aura fallu attendre l'épilogue d'une séance de tirs au but étouffante pour voir le Sénégal poinçonner son billet pour la Coupe du monde au Qatar, ce mardi à Dakar. Vainqueurs de l'Égypte (1-0 après la défaite sur le même score à l'aller), les champions d'Afrique ont confirmé qu'ils avaient des nerfs d'acier. Mohamed Salah, qui a raté son tir au but, verra quant à lui le Mondial depuis son canapé.

Sénégal 1-0 Égypte (3-1 TAB)

Les inévitables tirs au but

On prend les mêmes et on recommence. Comme il y a un peu moins de deux mois, Sénégalais et Égyptiens ont dû attendre la séance de tirs au but pour se départager. Et il y a un peu moins de deux mois, c'est le Sénégal qui triomphe. Dans un stade Abdoulaye-Wade absolument incandescent, les supporters locaux ont vite fait comprendre aux Égyptiens le type de soirée qu'ils allaient passer. Hymne hué, laser dans les yeux et lancers de bouteilles, les Pharaons étaient prévenus. Et Boulaye Dia a sanctionné. L'attaquant de Villarreal profite du dégagement maladroit d'El Fotouh après un coup franc botté par Sadio Mané pour glisser le ballon dans les buts et effacer l'ardoise sénégalaise. Comme on pouvait l'imaginer, les Lions de la Téranga prennent le contrôle de la possession dans une partie très âpre. Mais les 22 acteurs ne nous gratifient pas de pléthore d'occasions. Une lourde frappe d'Idrissa Gueye (28), un débordement gâché par Bouna Sarr (45), puis les joueurs regagnent les vestiaires à égalité sur l'ensemble des deux rencontres.Le second d'acte démarre sur les mêmes bases que le premier : le Sénégal qui assiège les visiteurs, du combat, des réclamations, des fautes. Mais durant leur temps fort, les Sénégalais n'inquiètent leurs adversaires qu'une fois, quand Boulaye Dia s'en va tout seul dans la surface adversaire après un corner de l'Egypte. L'ancien Rémois est arrêté in extremis par la défense. Ce sont les Pharaons qui se créent les meilleures occasions à l'image de Zizo qui parvient à envoyer deux Sénégalais dans le vent pour s'ouvrir le but mais croise trop sa tentative pour refroidir le stade (76). L'arène est ensuite prête à rugir lorsqu'Ismaïla Sarr, parfaitement lancé par Mané, se présente face à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com