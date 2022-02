Le Sénégal croque le Burkina Faso et s'offre une deuxième finale de rang

Rugissant dans une fin de match endiablée, le Sénégal s'est débarrassé du Burkina Faso (3-1) et disputera, dimanche, sa troisième finale de Coupe d'Afrique des nations. Dans le dernier acte, le "Galsen" aura l'occasion de venger sa défaite au Caire en 2019, face à l'Algérie, et d'enfin inscrire son nom au palmarès de la CAN.

Burkina Faso 1-3 Sénégal

", avait lancé Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, en conférence de presse. Alors que le "pays des hommes intègres" est en proie à une grave et profonde crise politique qui a vu le président Roch Kaboré être renversé par la junte militaire le 24 janvier dernier, les Étalons se sont encore livrés corps et âme, parfois à l'excès, pour déjouer le jeu de possession du Sénégal et envoyer valdinguer les déboulés de Saliou Ciss. En vain. Pour la deuxième fois de suite, le Sénégal de Sadio Mané disputera la finale de la Coupe d'Afrique des nations.Le choc caboche contre caboche entre Nampalys Mendy et Cyrille Bayala (2) aurait pu se faire le porte-parole d'un match extrêmement haché, et enchaîné par l'enjeu. Dans les faits, malgré 9 minutes de temps additionnel et des faits de jeu dans le premier acte, l'intensité aura été largement de mise. Pas venu à Yaoundé uniquement pour souffrir, le Burkina Faso procède, comme à son habitude, en transition, avec un jeu des plus directs et une largeur couverte tous azimuts. Mais en plus de ses difficultés récurrentes sur coups de pied arrêtés (100% de ses buts encaissés dans cette CAN), le Faso se coltine un côté gauche du Sénégal en feu sur cette phase à élimination directe. Intenables, Saliou Ciss et Sadio Mané pèsent sur la défense d'Hervé Koffi, tandis qu'Issa Kaboré doit dégager son camp en catastrophe (26) pour ne pas concéder l'ouverture du score. Après une tête claquée de peu à côté par Bamba Dieng…