So Foot • 31/01/2021 à 16:58

Le Sco d'Angers enfonce Nîmes, toujours lanterne rouge de Ligue 1

SCO, SCO, SCO bouillant.

Angers 3-1 Nîmes

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Doumbia, Pavlovic, Traoré, Manceau - Mangani, Coulibaly (Amadou, 79e) - Capelle, Fulgini (Thioub, 10e),...

La victoire au Vélodrome ? Une illusion.Quinze jours après avoir battu l'Olympique de Marseille, Nîmes a replongé lors de la 22journée de Ligue 1. Sur la pelouse d'Angers, la lanterne rouge du classement a en effet concédé une défaite logique au bout d'un match enthousiasmant. La première période a notamment été riche en rebondissements. S'il a eu du mal à rentrer dans la partie, se faisant peur sur une tête de Ripart et sauvé par Bernardoni devant Ferhat, le SCO s'est rapidement secoué pour ouvrir le score grâce à Capelle, qui a profité d'une erreur de Deaux. Un quart d'heure plus tard, et après une occasion pour Thioub stoppée par Reynet, le passeur décisif Coulibaly s'est transformé en buteur en envoyant une sublime volée au fond des filets.Un break magnifique, donc, mais qui n'a pas été synonyme de fin de suspense. Car juste avant la pause, Ripart a réduit la marque sur un penalty sanctionnant une main de Capelle. 2-1, puis 3-1 au retour des vestiaires avec un Diony - déjà dangereux, précédemment - achevant son enchaînement contrôle poitrine-frappe en pleine lunette. Bernardoni a ensuite su rester concentré pour conserver cet avantage de deux unités, qui permet aux locaux de se relancer après trois revers.Et de prendre la huitième place, juste devant l'OM.