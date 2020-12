Le Roi Burak envoie Lille en seizièmes

Entré en jeu dans le dernier quart d'heure, Burak Y?lmaz a à lui seul renversé un Sparta Prague parti malgré son infériorité numérique pour réaliser un hold-up sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Grâce à deux buts de son attaquant turc, le LOSC a finalement renversé une situation mal embarquée pour remporter un premier succès (2-1) à la maison dans cette C3 mérité. Et poinçonné du même coup son ticket pour les seizièmes de finale de la compétition.

Lille 2-1 Sparta Prague

Yaz?c? aux manettes, la réussite en goguette

Deux plats du pied, l'un tout en toucher, l'autre tout en puissance, pour le même résultat : ficelle. En sept minutes et deux occasions, Burak Y?lmaz a accompli ce qu'aucun de ses partenaires n'avait réussi tandis qu'il piaffait d'impatience sur le banc des remplaçants : prendre le meilleur sur Florin Ni??. Longtemps en réussite, le portier du Sparta Prague a fini par s'incliner devant le Roi Burak. Porté par son attaquant turc, le LOSC s'est enfin imposé à Mauroy dans cette C3, et composté dès cette 5journée son billet pour les seizièmes de finale de l'épreuve. Une victoire et une qualif' méritées, mais arrachées de haute lutte.Un spécifique jeu long pour Maignan, et des avants lillois envoyés systématiquement au casse-pipe : c'est à peu près ainsi que peut se résumer le début de partie, où aucune équipe ne parvient à mettre de folie. Et quand Lille a l'opportunité de le faire, les Dogues manquent de spontanéité, à l'image de David, pas assez tueur sur un corner retombé sur lui (5). Ou de Yaz?c?, qui s'empale sur la défense tchèque et gâche un 4 contre 3 initié par une récupération haute de Bamba (16). La première véritable alerte est finalement à mettre au crédit de Pavelka, qui couche André dans la surface et lorgne la lucarne de Maignan, en vain (24).