Le retour du Lorient express

À l'heure d'accueillir Nantes dans sa forteresse imprenable du Moustoir, Lorient s'avance avec la confiance du meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1. Quatre victoires en six journées, une volonté de jouer vers l'avant à chaque instant et déjà plusieurs buts collectifs qui ont fait se lever les foules. Après dix ans à la tête du centre de formation des Merlus, Régis Le Bris est en train d'imposer sa patte sur l'équipe première avec réussite.

Lorient Nantes 11/09/2021 - 15:00 Ligue 1 Diffusion sur

Chaud devant

Tout va très vite en football, répète inlassablement l'adage. Depuis quelques semaines, le FC Lorient s'en est fait l'incarnation vivante. Maintenus de justesse au soir d'un triste 0-0 contre Bordeaux lors de la 37journée en mai dernier, les Merlus sont transfigurés depuis le coup d'envoi de cette nouvelle mouture de la Ligue 1. Entre-temps, le club a été pas mal chamboulé tout au long de l'été, avec le départ de Christophe Pélissier et la nomination d'un novice à ce niveau : Régis Le Bris, qui occupait le poste de directeur du centre de formation du club depuis 2012. Ajoutez à cela un mercato peu dispendieux et le départ d'Armand Laurienté dans les derniers jours d'août, et vous obtenez une bonne dose d'inquiétude à l'entame d'une saison à quatre descentes.Il en faut pourtant plus pour effrayer un Merlu. Dès la première journée, la bande d'Enzo Le Fée s'offre un succès surprise chez le voisin rennais. S'ensuivent trois nouvelles victoires, à peine entachées d'un lourd revers à Lens et d'un nul à Toulouse au terme d'une prestation qui aurait mérité meilleure récompense. Jusqu'à cette prestation remarquable face à Lyon, en match en retard de la…