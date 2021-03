Le retour de la pub peut il financer le sport sur France TV ?

Lors du débat sur le projet de loi pour la démocratisation du sport à l'Assemblée, la ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est dite sensible au sujet du retour de la publicité sur les antennes de France Télévisions après 20h, en tout cas pour les programmes sportifs. Un moyen de soutenir la diffusion en clair ou simple poudre aux yeux ?

Les 30 secondes de pub, ça rapporte

Interdite depuis 2009, lors de la présidence de Nicolas Sarkozy, la publicité sur les antennes de France Télévisions après 20h continue pourtant de faire parler. Pour certains, cette interdiction aurait contraint le budget du groupe de médias publics et réduit ses capacités d'investissement, notamment vis-à-vis des programmes sportifs. D'un budget de 2,8 milliards d'euros, réparti sur quatre chaînes gratuites et en clair, France Télévisions bénéficie depuis toujours des aides et des subventions de l'État, à travers la redevance et les différentes taxes affectées. Néanmoins, cette manne financière est en chute libre depuis six ans, après diverses mesures de restrictions et des plans de rigueur successifs. En face, les chaînes privées en clair, comme TF1 ou M6, se structurent essentiellement autour des recettes publicitaires et parviennent à construire des budgets compris entre 1,4 milliard et 2,1 milliards d'euros.Ce sont leurs performances d'audience qui permettent de truster les premières places sur les différentes régies publicitaires et de pouvoir négocier les 30 secondes de publicité de 3000 euros minimum, pour un programme la semaine en journée, à 225 000 euros, comme lors de la finale de la Coupe du monde de football, en 2018, France-Croatie, vue par 26 millions de téléspectateurs.Côté France TV, elle doit renoncer à ces gains potentiels, en tout cas après 20h et ne peut pas bonifier économiquement ses programmes à succès, notamment la dernière rencontre du XV de France, samedi dernier, contre le pays de Galles. Ce soir-là, 6 millions de personnes étaient devant leur écran. Hypothétiquement, ce succès aurait pu permettre à France TV de négocier des pages de pub entre 20 000 et 75 000 euros. Seulement, les dirigeants n'ont rien eu et n'ont pas pu profiter de ce succès médiatique et populaire.C'est en partie pour cette raison que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lors des débats à l'Assemblée sur la proposition de loi pour la démocratisation du sport, s'est dite