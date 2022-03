Le Rennes de Genesio donne une nouvelle leçon à Lyon

Mené 3-0 à la pause, Lyon n'a pas pu éviter une nouvelle punition contre Rennes au Groupama Stadium (2-4). Comme à l'aller, les Gones ont subi la loi de l'équipe de Bruno Genesio, qui se pose provisoirement sur le podium et devance désormais l'OL de huit points.

Lyon 2-4 Rennes

Le jeu à la rennaise

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, sauf peut-être quand ils sont espacés de quatre mois. Plus d'un trimestre après la punition reçue au Roazhon Park , Peter Bosz avait annoncé que Rennes allaitet que les Gones abordaient cette rencontre importante avec. Des paroles, mais pas d'actes, ou plutôt un nouveau naufrage (2-4) face à un Stade rennais déchaîné en première période. Signé Rennes, signé Bruno Genesio.Avec un jour de repos supplémentaire et le même onze que celui victorieux à Porto en milieu de semaine, l'OL aurait pu choisir de donner le tempo de la partie dans les premières minutes. Ce sont pourtant les Rennais, battus à Leicester jeudi soir et pouvant à nous compter sur Majer titulaire, qui ont pris les choses en main. Les Bretons ne se sont pas mis sur leur 31, ils ont fait ce qu'ils savent faire cette saison : prendre le contrôle du ballon, exercer un pressing intense sur l'adversaire et miser sur des mouvements collectifs à la fois travaillés et instinctifs. Les hommes de Genesio ont récolté les fruits de la domination avec deux buts coup sur coup dans le premier quart d'heure. Après une belle combinaison avec son copain Terrier, Laborde a lancé Bourigeaud qui a glissé le ballon sous Lopes pour lancer les hostilités. Les supporters lyonnais ont à peine eu le temps de râler qu'ils ont vu Santamaria sauter une mauvaise relance de Paqueta pour doubler la mise… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com