Le Red Star, une étoile rouge sous pavillon américain

Avec le rachat du fonds d'investissement américain 777 Partners, la longue histoire du Red Star s'apprête à prendre un nouveau tournant. Alors que la rénovation du stade Bauer est déjà en cours, la direction du club de Saint-Ouen, qui évolue en National, fait déjà face à la grogne de certains supporters qui craignent de perdre l'identité populaire d'un club à part, né il y a 125 ans.

Révélé le mois dernier, l'intérêt de 777 Partners pour le Red Star va bel et bien se concrétiser. Patrice Haddad, qui restera président, est entré en négociations exclusives avec ce fonds d'investissement américain qui s'apprête à racheter 100% des parts du club emblématique de Seine-Saint-Denis. Cet accord intervient à un moment où le Red Star ne cachait plus sa volonté d'opérer véritablement sa mue. Attendue depuis des décennies, la rénovation du mythique stade Bauer, à deux doigts de la destruction en 2016 , a démarré depuis l'été dernier après la cession du stade au groupe immobilier Réalités dont le projet a finalement convaincu le kop vert et blanc et les habitants. Rue du Docteur-Bauer, une maison de projet baptisé Bauer Corner a même fait son apparition depuis quelques semaines en face de l'historique bistrot L'Olympic. Celle-ci abrite la maquette du futur stade et la toute nouvelle boutique officielle garnie de casquettes, maillots et bombers derniers cris, bien loin des standards de National. Alors que son voisin du Paris FC est aux portes de la Ligue 1, le Red Star, coaché en National par Habib Beye, entre peu à peu dans une autre dimension.Contactée, la direction préfère pour l'heure s'en tenir à son communiqué diffusé dans la soirée du 6 avril., affirme Patrice Haddad.