Le Real surclasse l'Atalanta

Vite refroidie par un but opportuniste de Benzema à la demi-heure de jeu, la Dea n'a jamais semblé en mesure de secouer le Real, qui l'a sereinement emporté sur ses terres. La Maison-Blanche verra donc cette saison les quarts de finale de la Ligue des champions.

Real Madrid 3-1 Atalanta

Sportiello, c'est cadeau

C'est ce qu'on appelle avoir l'exigence du travail bien fait. Si le Real Madrid laisse manifestement le sens du spectacle aux saltimbanques, c'est bien pour expédier le boulot vite fait bien fait. Le suspense est une coquetterie qui lui sied peu et l'Atalanta, équipe d'esthètes par excellence, a du vite ranger ses ambitions artistiques au placard. Trop solide, trop fort, trop réaliste: le Real Madrid a fait le boulot et Zinédine Zidane peut, sait-on jamais, continuer de rêver éveillé d'une quatrième Ligue des champions sur le banc de la Maison-Blanche.D'emblée, c'est un jeu cérébral qui s'annonce. Gasperini l'a dit haut et fort: l'Atalanta est venue pour jouer son football d'attaque ce mardi soir, quitte à se saborder en tentent d'harponner le galion madrilène. La tactique bergamasque, pourtant, est en réalité un poil plus modulable qu'annoncée: tantôt très haut pour mordre au pressing, tantôt bloc bac, la Dea est changeante, imprévisible, et le Real, confus, se fait rapidement des nœuds au cerveau en début de rencontre. La surprise, néanmoins, ne dure qu'un tout petit quart d'heure. Rapidement, les Madrilènes prennent la mesure de leur 3-4-3 et Modri? se met à dicter le tempo au milieu. Benzema, brillant en pivot, peut aussi allumer la mèche de la fusée Vinicius, a plusieurs reprises dangereux sur son coté gauche. L'Atalanta monte alors légèrement en température, quitte à se cramer d'elle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com