Le Real surclasse Gladbach et fonce en huitièmes

Largement supérieur techniquement, toujours serein et emmené par un Benzema double buteur, le Real a séché une équipe de Mönchengladbach parfaitement inoffensive ce mercredi. Le scénario idyllique pour la Maison Blanche, qui, comme son adversaire du soir, se qualifie pour les huitièmes de finale de la C1.

Real Madrid 2-0 Borussia Mönchengladbach

Benzema, la tête en huitièmes

Cette saison, le Rea Madrid est donc bien un navire qui tanche, mais ne coule pas. Pas quand la tempête gronde et qu'il faut sortir la grand-voile. Pas quand il faut absolument atteindre un rivage salvateur, à savoir les fameux huitièmes de finale de la ligue des champions. Ce mercredi soir, les Madrilènes savaient où et comment naviguer, et Mönchengladbach, largué, n'aura jamais su tenir la distance.L'équation de la soirée a le mérite de ne pas être alambiquée coté madrilène: une victoire leur permettra de continuer l'aventure en C1. A problème simple, solution simple: Zidane a décidé de faire confiance à ses vieux grognards dans l'entrejeu, et le jeu du Real pétille immédiatement d'idées et d'initiatives en tous genres. Kroos commande le pressing, Modri? distribue, Casemiro a mis en marche son aspirateur à ballons et Mönchengladbach ne voit plus le cuir, baladé par la justesse des circuits de passes madrilènes. Benzema, servi par un centre téléguidé de Vazquez, peut dès lors vite ouvrir le score, d'une tête superbement placée. Asphyxiés d'entrée,ne peuvent trouver qu'un peu d'air en giclant en contre. Une tactique minimaliste, mais à un rien d'être payante, quand Pléa, lancé en profondeur, se présente seul face à Courtois, mais perd son duel. Erreur fatale. Le Real fait tout bien ou presque ce mercredi soir et Rodrygo, pourtant à l'arrêt, parvient à envoyer une merveille de centre bombé dans la surface.