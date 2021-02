So Foot • 24/02/2021 à 23:00

Le Real sauve les meubles sur le terrain de l'Atalanta

À onze contre dix pendant plus d'une heure, le Real a dû attendre les dernières minutes et un éclair de Ferland Mendy pour arracher la victoire à Bergame (0-1). Un résultat qui permet à l'équipe de Zinédine Zidane de prendre une option sur les quarts de finale. Mais que ce fut dur.



Atalanta 0-1 Real Madrid

Soirée cauchemar pour la Dea

Il est de coutume, à l'approche des matches à élimination directe en C1, de parler d'expérience, du poids de l'histoire pour expliquer certaines différences, celles là mêmes qui font pencher une rencontre en faveur d'une équipe au lieu de l'autre. Il y a dix ans, l'Atalanta remontait tout juste en Serie A tandis que le Real posait les bases d'une équipe qui allait remporter quatre Ligue des champions en cinq éditions. Ce soir en Lombardie, le Real même sans beaucoup d'idées, même diminué, est parvenu à décrocher aussi laborieux que précieux face à unequi n'a pas encore dit son dernier mot.Dans ses pires cauchemars, Gian Piero Gasperini confiait en conférence de presse qu'il aurait "été très inquiet" de voir Zinédine Zidane fouler la pelouse du stade Atleti Azzurri d'Italia avec un maillot blanc sur les épaules. Mais ce que le mage bergamasque n'avait pas vu dans sa boule de cristal, c'est la rapidité avec laquelle les siens vont se retrouver dos au mur : suite à un superbe mouvement en une touche du Real, Remo Freuler percute Ferland Mendy et se voit indiquer le chemin des vestiaires. La sortie sur blessure de Duvan Zapata dix minutes plus tard confirme que la Dea a tout du type positionné du côté où l'arbre va tomber, mais pourtant, les Nerazzurri s'accrochent. En face, le Real est plombé par ses absents (Benzema, Ramos, Carvajal, Valverde, Marcelo...) au moment de conclure mais contrôle le jeu et n'est d'ailleurs pas loin de réaliser le coup