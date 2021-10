Le Real s'offre le Clásico

Grâce à David Alaba et Lucas Vázquez, le Real Madrid s'impose avec autorité au Camp Nou (2-1). Les Madrilènes reprennent la tête du championnat pendant que le Barça s'enfonce dans une profonde crise.

FC Barcelone 1-2 Real MadridIl ne reste que trois minutes à jouer entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mais l'homme du match vient de quitter la pelouse dans l'anonymat le plus total. Auteur d'une nouvelle grosse performance dans un match attendu, Vinicius Júnior récolte les quolibets de tout le Camp Nou alors qu'il s'allonge sur le terrain. Touché par les crampes, le Brésilien va laisser sa place et obliger son équipe à jouer sans son facteur X en attaque. La plèbe madrilène attendait Benzema pour faire la différence dans ce, elle aura eu Vinicius, à l'origine du premier but de la partie. Sans doute un passage de témoin.Dans le microcosme du, l'heure est à la vérité pour Ronald Koeman. Sans Luuk de Jong dans son onze de départ, lesdu Barça peut espérer voir leurs poulains rentrer dans un rapport de force équitable avec le Real Madrid grâce à la rapidité de ses ailiers. Mais dans les faits, les deux équipes se toisent du regard pendant les vingt premières minutes de la partie, et mis à part les jolies chaussettes baissées de Memphis Depay, seule la domination en un contre un de Vinicius sur le pauvre Oscar Mingueza est à signaler.Longtemps, le public a attendu la première grosse occasion d'une partie plus tendue pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com