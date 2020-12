Le Real s'arrache pour dompter Séville

Solide, le Real Madrid prend trois points mérités au Sánchez Pizjuán (0-1). Plus volontaires et aidés par le malheureux Bono, les Blancos ont fait preuve de caractère pour se relancer dans la course au titre en Liga.

FC Séville 0-1 Real Madrid

Bono, côté pile

Sergio

Le football est souvent une histoire de volonté : quand on veut, on peut. Aujourd'hui, le Real Madrid avait à cœur de mettre à la poubelle tous les doutes autour de la continuité de Zinédine Zidane au club. Alors le Real a fait ce qu'il sait faire de mieux : prendre le contrôle d'un match avec attitude et envie. Logiquement, lessont parvenus à forcer le verrou qu'ils avaient en face d'eux grâce à un Vinicius dynamique, avant de gérer leur avance sans jamais rompre. Avant le derby contre l'Atlético le week-end prochain, c'était la meilleure réponse possible à ses maux.Si cette affiche est censée être un choc au sommet de la Liga, elle est en réalité une opposition entre deux équipes qui sortent tout juste d'une humiliation. Fracassés à la maison par Olivier Giroud, les Sévillans souhaitent poursuivre leur série positive de trois succès en championnat. Mais dans les faits, ce sont bien les Madrilènes qui dictent le tempo. D'abord spectateur sur une frappe trop croisée de Vinicius Junior (2), Yassine Bounou se fait des sueurs froides sur une relance complètement manquée dont Karim Benzema et Vinicius ne profitent pas (5). Homme de cette première période, le portier international marocain prend le soleil en pleine poire pendant toute la première période, à l'image d'une nouvelle sortie aérienne loupée où Casemiro manque de pêche pour conclure (16).