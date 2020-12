Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Real s'adjuge le derby madrilène face à l'Atletico Reuters • 12/12/2020 à 23:29







Le Real s'adjuge le derby madrilène face à l'Atletico par Léo De Garrigues (iDalgo) Le Real Madrid a remporté le choc de la 13e journée de Liga qui l'opposait à l'Atletico Madrid (2-0). Étincelants, les hommes de Zinédine Zidane confirment leur regain de forme. Casemiro a ouvert le score au quart d'heure de jeu en profitant d'un service de Toni Kroos. Jan Oblak a permis au Real de faire le break en marquant un but contre son camp à la 63e minute. Karim Benzema a fêté son 528e match avec les Merengue, devenant ainsi le joueur étranger le plus capé de l'histoire du club. Au classement, le Real Madrid revient à 3 points des Colchoneros, toujours leaders avec un match en retard.