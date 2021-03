Le Real s'accroche à l'Atlético

Malgré une ouverture du score de Luis Suárez, l'Atlético s'est fait rejoindre en fin de match par le treizième but en Liga de Karim Benzema (1-1). Avec trois points d'avance sur le Barça et un match en moins, les Colchoneros gardent leur destin en main mais peuvent se mettre à douter.

Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

La danse du Pistolero

Dans une affiche au sommet, les tauliers doivent profiter de l'occasion pour sortir les muscles et montrer la voie à leur équipe. Pour cet Atlético-Real, cette règle d'or n'a pas été transgressée : Luis Suárez a inscrit son dix-septième but de la saison en Liga et Jan Oblak, impassable pendant 88 minutes, pensait bien pouvoir donner la victoire à son équipe contre le Real en championnat, une première depuis la saison 2015-2016. C'était sans compter sur les deux autres tauliers de l'autre camp : Casemiro, plein de lucidité dans sa passe, et Karim Benzema, constructeur et finisseur, ont permis au Real de laisser perdurer le suspense encore un peu dans cette Liga 2020-2021. Avec ce score nul, l'Atlético n'a remporté que deux matchs sur les six dernières journées. Et si l'Atlético se mettait à douter ?Leader de Liga depuis la neuvième journée, l'Atlético possède l'occasion rêvée de prendre une très grosse option sur le titre face au Real, champion d'Espagne sortant et seule équipe à avoir vaincu lessur la phase aller du championnat. Pour prendre sa revanche sur la première manche, Diego Simeone enregistre le retour de suspension de Kieran Trippier et peut à nouveau faire briller son flanc droit de mille feux. La plus belle preuve ? La percée de Marcos Llorente aboutit sur une passe en profondeur millimétrée pour Suárez, et le goleador fixe Thibaut Courtois d'un magnifique extérieur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com