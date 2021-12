Le Real met l'Atlético à terre dans le derby

Brillant par moments, le Real Madrid a mis son rival de l'Atlético sous cloche au Bernabéu (2-0), histoire d'asseoir un peu plus son emprise sur la Liga 2021-22. Vinícius Júnior, Luka Modrić, Thibaut Courtois et Karim Benzema ont été, encore et toujours, les grands messieurs de la leçon prodiguée par Carlo Ancelotti à Diego Simeone.

Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz Benz Benz

Vêtu de son habit de lumière, le Real Madrid a triomphé dans le, contre un Atlético court-circuité, notamment, par la magie de Karim Benzema (2-0). Un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues qui rend le fauteuil de leader de Liga de la Maison blanche encore un peu plus douillet, puisque huit points séparent toujours les hommes de Carlo Ancelotti du Séville FC. À l'opposé, lesconcèdent leur deuxième défaite de la saison à l'extérieur, après le revers à Alavés fin septembre. Mais qu'ils se consolent : ils étaient aux premières loges pour voir Casemiro fusiller Rodrigo de Paul du regard, et surtout pour voir Luka Modrić (36 berges !) et Vinícius Júnior faire des sérénades à la sphère.Sorti sur blessure face à la Real Sociedad samedi dernier, Karim Benzema avait prévenu sur ses réseaux sociaux : ce n'était qu'un arrêt au stand. Après un round d'observation, lede Bron est à la conclusion d'une action parfaitement méthodique : Modrić récupère et trouve Casemiro en relais, avant qu'Asensio ne mette Vinícius sur orbite. Le centre en retrait du Brésilien trouve KB9 en lévitation, pour une volée parfaite en forme de coup de fouet (). Dans sa cabine de commentateur, Omar da Fonseca ne s'y trompe pas : cet "" illumine le Bernabéu et lance les hostilités. Pendant que Modrić scotche son monde derrière sa jambe d'appui, l'Atlético n'existe pas, hormis lorsqu'il s'agit de réclamer une biscotte rouge contre Dani Carvajal pour une faute sur Griezmann (29). Soucieux d'y remédier, l'attaquant français force… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com