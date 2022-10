information fournie par So Foot • 22/10/2022 à 22:59

Le Real Madrid vient à bout de Séville

Ce samedi soir à Santiago Bernabéu, le Real Madrid l'a emporté face à Séville (3-1) afin de conforter sa place de leader en championnat. De son côté, Jorge Sampaoli cale pour la première fois depuis son retour sur le banc nervionense.

Real Madrid 3-1 Séville FC

Un but et des tacles

Madrid piqué et piquant

MerenguesMalgré une pluie diluvienne et à la fête pour célébrer le Ballon d'or de Karim Benzema - laissé au repos - ainsi que le trophée Yachine de Thibaut Courtois, le Real Madrid s'est imposé face à Séville (3-1). Une rencontre d'abord dominée, puis légèrement reprise en main par la bande de Sampaoli qui y aura cru durant une demi-heure.Les choses n'ont pas traîné puisque dès l'entame, Luka Modrić s'est chargé de mettre les siens sur le bon chemin. Lancé dans une série de dribbles devant sa propre surface, Nahuel Molina s'est effectivement emmêlé les pinceaux en permettant à Vinícius Júnior de servir le Croate en retrait pour ouvrir la marque. Intense, mais sans réelle occasion, le reste de la première période n'a ainsi vu que le coup franc de David Alaba venir frôler le poteau gauche de Yassine Bounou (19). Peu aidés par une pelouse difficile, les 22 acteurs se sont surtout distingués par un jeu régulièrement haché et des fautes évitables (du côté, notamment). En fin d'acte, Vinícius Júnior et Modrić, encore eux, ont fait preuve d'un surplus de gourmandise en choisissant par deux fois de dribbler au lieu de frapper dans la zone de vérité (40, 45+1).Plus entreprenants au retour des vestiaires, les Sévillans se sont appliqués pour profiter des erreurs adverses. À commencer par la faute de placement de David Alaba, sorti au duel avec Molina dont l'extérieur du pied à effacé l'Autrichien pour trouver Erik Lamela à la conclusion d'un petit piqué du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com