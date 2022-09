Le Real Madrid vers d'autres ambitions

Pour cette deuxième semaine de septembre, le Celtic Park verra le Real Madrid étrenner sa quatorzième étoile de champion d'Europe, et s'ouvrir la route de la quinzième. Les Merengues entameront ainsi leur campagne continentale, comme chaque saison avec un statut de favori assumé. Pourtant, entre recrutement minimaliste, effectif allégé et cycle sportif établi, les ambitions madrilènes pour ce cru 2022-2023 gardent une part de mystère.

Effectif allégé

Ces mots sont signés Carlo Ancelotti, premier coach à quatre C1 à son palmarès. Alors en conférence de presse à Helsinki, afin de préparer la Supercoupe d'Europe ( remportée contre Francfort, 2-0 ), le technicien italien posait les contours de son équipe, tout en sobriété, conscient de devoir travailler sans strass, ni paillettes. Et pour cause. Dès le mois de mai, au terme de l'irritant feuilleton "Kylian Mbappé", soldé par un échec , le boarda rebattu les cartes à sa manière, se basant sur un groupe fonctionnel, fort de ses succès majuscules obtenus l'édition précédente. À l'inverse de ses homologues et cadors européens, le Real Madrid n'a, dès lors, pas eu de réels soucis à se faire durant ce mercato estival. Au rayon arrivées, les dossiers Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni ont ainsi été bouclés début juin, afin de pallier certains départs conséquents.Évoqué plusieurs mois durant, le transfert de Casemiro a effectivement permis à Florentino Pérez, maître de l'anticipation, de justifier la signature du milieu de terrain français. Sans pour autant lésiner sur les moyens (100 millions d'euros). En opération dégraissage, le Real Madrid n'a donc pas hésité à vider ses meubles : Marcelo (Olympiakos), Isco (Séville), Gareth Bale (Los Angeles FC), Luka Jović (Fiorentina), Takefusa Kubo (Real Sociedad) ou Borja Mayoral (Getafe) ont, entre autres, quitté le navire (quinze départs au total), répondant au vœu de minimalisme cher à Ancelotti, désormais à la tête de 23 joueurs (au XXIsiècle, seuls Rafael Benítez et Zinédine Zidane ont dirigé un effectif madrilène moins étoffé :… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com