Le Real Madrid terrasse Séville

L'entêtante musique de la Ligue des champions sortie de leurs fines oreilles, les joueurs du Real Madrid sont passés à travers leur première période à Séville. Mais piqués au vif par leur coach italien au sourcil surélevé, les Merengues sont parvenus à marquer au fer rouge Yassine Bounou et sa défense (3-2), pour peut-être mettre un terme à la Liga 2021-2022.

Séville FC 2-3 Real Madrid

Militão écologiste

Plombé par une opération Père Noël indépendante de sa volonté en première période, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a, comme face à Chelsea en milieu de semaine, changé le cours d'un match qui semblait presque bazardé. Dans le sillage de Rodrygo, de Vinícius, de Dani Carvajal et bien sûr de Karim Benzema, qui comme le veut la tradition, ne pouvait rester loin des honneurs pendant 98 minutes, lesse sont comportés en champions pour en coller trois à des Sévillans atones. Avec quinze points d'avance sur le Barça à six journées de la fin (et deux matchs en plus, certes), la Liga semble pliée.Tout commence pourtant très mal pour les. La première alerte sur la tête de la Maison blanche intervient après une passe cachée idéale de Joan Jordán, reprise en pivot et de peu hors cadre par Anthony Martial (9). Rapidement, Éder Militão se met en tête de sortir du lot, de la pire des manières. Responsable de la désintégration du mursur le coup franc d'Ivan Rakitić, le défenseur central brésilien offre ainsi un boulevard au maître artificier croate pour signer la première praline du soir, côté ouvert (). Il faut dire que la faute initiale de son compatriote Luka Modrić sur Papu Gómez n'était pas des plus inspirées...D'humeur carnavalesque, Militão se troue ensuite au duel, en s'effaçant devant Tecatito Corona. Le feu follet mexicain est court dans la surface, mais la sortie étrange de Thibaut Courtois dans ses pieds laisse Erik Lamela, tout heureux, face au but vide. Du petit lait pour le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com