Le Real Madrid survit à la tornade Chelsea

Jamais le Real n'avait été éliminé de la Ligue des champions en l'ayant emporté d'au moins deux buts à l'extérieur. Et Karim Benzema n'avait pas l'intention de vivre une telle mésaventure. Malmenés pendant presque toute la rencontre, les Merengue s'en sont remis à leur patron pour arracher la qualification en prolongation (5-4 au cumul des deux matchs). Héroïque, le champion en titre est à terre.

Real Madrid 2-3 a.p. Chelsea

Mount allume la flamme

Mourir peut attendre

C'est fou à quel point six jours peuvent changer un rapport de force. Maître des débats dans le sillage d'un Benzema stratosphérique, le Real Madrid s'est longtemps pris les pieds dans le tapis dans son antre du Santiago-Bernabéu, où Chelsea débarquait pour la première fois de son histoire. Pas impressionnés, les Anglais auront dicté leur loi pendant une large partie de la rencontre, renversant des Madrilènes étonnamment timorés. Avant que les éternels Luka Modrić, passeur pour Rodrygo, et Karim Benzema, ne surgissent de la nuit madrilène.Dominé il y a quelques jours à Stamford Bridge dans le milieu de terrain, c'est avec un troisième larron dans l'entre jeu que lesse présentent dans la capitale espagnole, en la personne de Loftus-Cheek. Dix minutes d'allumage et un premier coup franc de Karim Benzema envoyé au-dessus (11) et les Londoniens prennent déjà les commandes des opérations. La déviation de Werner arrive avec réussite dans la course de Mount, qui termine parfaitement le travail. En pleine confiance, les hommes d'un Thomas Tuchel intenable sur son banc font tourner en bourrique desperdus sur leur propre pelouse. Sûr de lui, Rüdiger y va même de sa praline lointaine, hors cadre (34). En face, les pauvres Vinicius et Benzema restent livrés à eux-mêmes en transition, même si le Français fait planer un semblant de danger en tentant une frappe contrée par Thiago Silva (23), mais Madrid rentre aux vestiaires sans avoir trouvé le cadre.