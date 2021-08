Le Real Madrid stoppe les discussions avec le PSG pour Mbappé

Le feuilleton Mbappé terminé à 24 heures de la fin du mercato ?

Le Real Madrid a-t-il tiré un trait sur le recrutement de Kylian Mbappé cet été ?D'après les informations de plusieurs médias, dont RMC et, le club madrilène et le Paris Saint-Germain ont interrompu leurs échanges ce lundi soir, sans parvenir à trouver un accord pour le transfert de l'international français. Les dirigeants du Real auraient formulé oralement une troisième offre avoisinant les 200 millions d'euros, mais le PSG s'attendait vraisemblablement à une somme plus conséquente pour son joueur qui sera en fin de contrat en juin 2022.Arrivé à Clairefontaine dans la matinée pour le rassemblement avec l'équipe de France, Mbappé ne devrait donc pas quitter la capitale et la Ligue 1 cet été. D'après RMC, le PSG garderait l'espoir de convaincre le champion du monde de prolonger son bail dans les prochaines semaines, alors que celui-ci aura la possibilité de signer un pré-contrat avec le Real Madrid (ou un autre club) dès le mois de janvier prochain.Rangez le tic tac.