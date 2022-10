Le Real Madrid s'adjuge le Clásico face à Barcelone

C'est un message collectif qu'a envoyé le Real au Barça dans ce Clásico. Victorieux grâce notamment à Benzema, buteur à la veille de la cérémonie du Ballon d'or, les Madrilènes restent invaincus et infligent la première défaite de la saison à leurs rivaux en championnat (3-1). Kroos et Modrić ont été dignes des plus grands. Les Catalans ont réagi trop tard.

Real Madrid 3-1 FC Barcelone

Les "Olé" du Bernabéu

Pour la team parieurs, c'était du tout cuit. Un but de Karim Benzema dans le Clásico à la veille de recevoir, probablement, le premier Ballon d'or de sa carrière, c'était forcément écrit. Et le Nueve n'a attendu que douze minutes pour mettre les siens sur la route du succès. Sur un contre, avec un énorme travail de Kroos, Vinicius perdait son face-à-face avec Ter Stegen. C'était compter sans un Benzema à l'affût pour conclure du gauche. Le douzième but de KB9 dans un Real-Barça. Les ouailles de Xavi ne réagissait pas franchement. Et on comprenait finalement assez rapidement que ce Clásico reviendrait au Real. Pourquoi ? C'est une différence dans beaucoup de domaines. Dans le langage corporel, Barcelone donnait parfois l'impression de ne pas savoir quoi faire du cuir. Comme si le Real d'Ancelotti connaissait sur le bout des doigts le tempo à imposer dans un Clásico. Comparez le dimanche après-midi du duo Modrić-Kroos à celui de la paire Pedri-De Jong et vous aurez tout compris. Kroos a été digne d'un Ballon d'or, quand Modrić déversait sa classe de façon splendide. Et quand vous avez un Valverde de ce niveau, dont il ne faudra pas oublier l'absence parmi les nommés pour le Ballon d'or 2022, vous n'avez qu'à admirer.Avec l'aide involontaire de Garcia qui lobait Koundé, Carvajal alertait Vinicius. Le ballon atterrissait sur Ferland Mendy qui, d'une lucidité et d'une intelligence remarquables, servait Valderde aux seize mètres. La réputation de l'Uruguayen dans l'exercice de la frappe ne laissait aucun suspense. Le reste n'était que gestion, comme…