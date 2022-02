Le Real Madrid promulgue la règle du bus à l'extérieur

Défait par le PSG en huitièmes de finale aller ce mardi soir (1-0), le Real Madrid a craqué dans les ultimes instants d'une rencontre abordée de manière aussi défensive que prudente. Une stratégie dictée par la solidité de son adversaire, mais également favorisée par la suppression du but à l'extérieur.

Carlo minimaliste

Les plus attentifs et les maîtres de la mémoire visuelle se souviendront peut-être des quelques tentatives madrilènes au Parc des Princes . Pour les autres, difficile de se remémorer une seule des trois frappesinscrites au tableau des statistiques (aucune cadrée). Et pour cause, le Real Madrid a débarqué à Paris avec la ferme intention de se recroqueviller dans sa moitié de terrain, volonté forcée par la qualité offensive parisienne, mais aussi par l'évolution du règlement UEFA, permettant aux formation visiteuses de ne prendre aucun risque.Dans une partie abandonnée après une quinzaine de minutes, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'en est remis à de stricts fondamentaux jusqu'au temps additionnel. Dans une dynamique peu favorable (une seule victoire sur les quatre derniers matchs) et diminué par les baisses de régimes prévisibles de Luka Modrić, Vinícius Júnior ainsi que la longue absence de Karim Benzema, le technicien italien a préféré joué la carte de l'ultra-sécurité face au Paris Saint-Germain. Un schéma illustré dès l'entame de partie, par les replis incessants de Marco Asensio, en soutien de Dani Carvajal et le coaching tardif d'un coach en quête de stabilité (entrée de Rodrygo à la 72minute, suivi d'Eden Hazard à la 82).Une donnée fonctionnelle, portée par l'excellente prestation du duo Éder Militão-David Alaba et le léger déchet technique parisien, en manque d'efficacité aux abords de la surface jusqu'à l'entrée de Neymar. À l'instar du Stade rennais ce week-end , le Real Madrid s'est donc protégé au maximum, avec le vœu pieux de faire du temps un allié. De quoi rendre difficile, voire impossible, une analyse des performances de Vinícius ou Benzema. Le raisonnement pragmatique d'un Ancelotti se rappelant aux vieux systèmes de sa Serie A des années 1990, qui aura (naturellement) fini par craquer à la 90+4, conséquence d'une perte de balle au milieu de terrain et d'un déséquilibre défensif logique.