"Le Real Madrid ne remettrait pas en cause son modèle économique pour Kylian Mbappé"

Alors que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid avance en douceur, la notion de "droits à l'image" est venue faire son apparition dans ces négociations bipartites. Un aspect que l'entourage du Français tenterait tant bien que mal de conserver malgré la réticence des dirigeants madrilènes. Et au milieu de tout cela, un litige économique difficilement compréhensible. Tentative d'éclaircissement avec Vincent Chaudel, spécialiste en marketing sportif.

"Les joueurs font ce qu'ils veulent, dans le cadre des contraintes légales. Par exemple, lorsque les paris sportifs étaient interdits en France, les joueurs français avaient interdiction de poser pour des sites de jeux, car cela n'entrait pas dans le cadre de la loi."

Le droit à l'image est le reflet de l'évolution de l'économie du sport. À la base, les joueurs n'étaient que des salariés, payés pour s'entraîner et jouer. Les revenus des clubs étaient alors principalement liés à la billetterie. Mais avec la globalisation du football, les droits TV ont commencé à prendre une place essentielle, et avec eux, ces fameux droits à l'image. Les droits TV sont en général négociés par les ligues ou les fédérations, qui distribuent ensuite l'argent aux clubs pour les premières et aux joueurs pour les secondes. On parle alors d'"image collective", et c'est ce qui représente, aujourd'hui, une part importante des salaires des joueurs. Plus les droits TV d'un club sont importants, plus les droits à l'image des joueurs, pour des sponsors ou des publicités, vont augmenter.Les droits à l'image individuels permettent aux joueurs de choisir tel ou tel sponsor, et d'en être l'égérie. Là-dessus, il n'y a pas de problème d'éthique, puisque c'est le joueur et son entourage qui signent un contrat. Le seul problème à gérer dans ce cas-là, c'est le potentiel conflit d'intérêt entre le sponsor du joueur et le sponsor du club ou de l'équipe nationale, en cas de concurrence entre les deux.

